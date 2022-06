Ancora un finanziamento per il comune di Casoria

Trecentomila euro al Comune Casoria di fondi per progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Casoria è stata inserita, infatti, nella graduatoria per la progettazione relativa ad interventi efficientamento energetico ed adeguamento sismico di edificio scolastico Carducci King via Aldo Moro.. "Grazie ai fondi del Pnrr è stato fatto un altro passo importante per il nostro patrimonio. Intervenire sulle scuole vuol dire investire su una maggiore sicurezza per i nostri bambini e quindi sul nostro futuro. Un ringraziamento all'ufficio tecnico del Comune che sta lavorando costantemente per reperire il maggior numero di finanziamenti". Cosi in una nota congiunta il sindaco Raffaele Bene, l'assessore ai Lavori pubblici Luca Brancaccio e l'assessore al Parr, Maria Tommasina D'Onofrio.