Fico in visita al Nest: “Il reddito di cittadinanza non si tocca”

"Penso che la Giunta Manfredi sia di alto livello, con grandi competenze, e mi sembra proprio che anche con la Giunta di sabato si sia iniziati con il piede giusto, con la galleria che subito è stata riaperta e con la questione dei vigili. Mi sembra da subito una giunta operativissima". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, a Napoli per una visita al Teatro Nest nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Sulla delega alla cultura che il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha voluto trattenere per sé, Fico risponde: "Mi fido di quello che ha fatto il sindaco, ho grande fiducia in Manfredi e per me va bene quello che ha deciso il sindaco per me".

"Le risorse sul reddito di cittadinanza non vanno toccate, anzi credo che possano essere addirittura in crescita". Ha continuato Fico rispondendo a una domanda sul dibattito relativo al reddito di cittadinanza in vista della manovra. "Il reddito, soprattutto nella pandemia, è stato una misura fondamentale e non va toccato. Se poi si vuole migliorare laddove è stato meno efficace assolutamente sì, va bene, siamo aperti, ma il reddito non va toccato".

Infine sul Ddl Zan: "Alla Camera il ddl Zan è stato approvato, ora è al Senato e il dibattito dev'essere importante, però bisogna arrivare a un'approvazione. Se poi ci sono aperture da parte del Pd questa è una questione, ma - ha aggiunto - l'importante è che vada a buon fine il provvedimento e vada a buon fine con i contenuti del provvedimento".