Fico: "Comuni vanno messi al centro. Napoli e Roma possono essere trainanti per l'Italia"

I cittadini hanno bisogno di vedere "un cambio di passo, soprattuto nel Mezzogiorno. Dobbiamo ridare slancio a una parte del Paese che può crescere: Roma e Napoli possono essere trainanti per tutta Italia". A dirlo è stato il Presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo in videoconferenza alla presentazione del Rapporto Ca' Foscari 2020 sui comuni.

"Oggi non si puo' pensare di migliorare il paese se non si mettono i Comuni al centro, che sono gli enti che danno i servizi di prossimita' alle persone e determinano gli aspetti per i quali un cittadino vive bene nella propria città", ha aggiunto la terza carica dello Stato.