Mattarella convoca Fico al Quirinale: mandato esplorativo per il Presidente della Camera

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo la conclusione del primo giro di consultazioni con i gruppi politici e parlamentari, ha convocato al Quirinale il Presidente della Camera Roberto Fico.

Al politico napoletano è stato conferito un mandato esplorativo per verificare se c'è la possibilità di formare un nuovo Governo nell'ambito del perimetro della maggioranza che sosteneva il "Conte bis". Il Capo dello Stato ha chiesto al Presidente della Camera di riferire entro martedì.

Per Fico si tratta del secondo incarico di questo genere, dopo quello dell'aprile 2018, che non ebbe poi esito positivo.

"Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia. E' un momento molto delicato per il Paese e siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità, per dare le risposte che i cittadini attendono", le parole della terza carica dello Stato.

Mattarella: "Doveroso per l'Italia dar presto vita ad un Governo"

"L'Italia, come tutti i paesi del Mondo, sta affrontando nuove e pericolose offensive della pandemia. A quest'emergenza si aggiunge una pesante crisi sociale e pesanti conseguenze sulla nostra economia. Queste emergenze possono essere affrontate soltanto attraverso l'utilizzo rapido ed efficare delle grandi risorse predisposte dall'Unione Europea. Come è evidente le tre emergenze, sanitaria, sociale ed economica, richiedono immediati provvedimenti di governo. E' doveroso quindi dar vita presto ad un governo con un adeguato sostegno parlamentare, per non lasciare il nostro paese esposto agli eventi in questo momento così decisivo per la sua sorte. Dai colloqui qui al Quirinale con le forze politiche e parlamentari, è emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente. Questa disponibilità, a me manifestata nel corso delle consultazioni, va doverosamente verificata nella sua concreta praticabilità". Queste le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella.