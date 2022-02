Elezioni Città Metropolitana, Iovino a Fico: "La lista del M5S non era chiusa e non è corretto escludere nessuno"

Se le elezioni del Presidente della Repubblica hanno conclamato una frattura verticale interna al Movimento 5 Stelle, le prossime elezioni per il consiglio di Napoli città metropolitana sono la lente con cui guardare al microscopio una guerra fratricida, che si riproduce anche a livello locale. Mancano due giorni alla scadenza del termine per la consegna delle liste (lunedì 21 febbraio) e nel Movimento è scontro frontale fra il Presidente della Camera Roberto Fico e i candidati vicini a Luigi Di Maio per la strategia da adottare e chi candidare.

Saltato il progetto di Fico di creare una unica lista elettorale con Movimento 5 Stelle e Partito democratico, dopo la sollevazione dei consiglieri comunali pentastellati, adesso è certo che il Movimento si presenterà da solo. Inevitabile il mal di pancia di chi crede in un’alleanza sempre più strutturale fra M5s e Pd, con il presidente della Camera intervenuto in chat per tentare di frenare l’ingresso nella lista di due candidati di Di Maio, consiglieri comunali a Pomigliano. “Rimaniamo sulla prima lista e per rispetto del lavoro fatto fino ad adesso” avrebbe scritto Fico.

Per l’altro fronte, un tentativo di boicottare i dimaniani, con il rischio di far saltare proprio la lista. A Fico ha replicato il deputato Luigi Iovino, che ha tentato di lavorare per tenere tutti dentro, replicando a Fico: "Caro Roberto Fico, il lavoro fatto in queste settimane è sempre stato condiviso durante le riunioni. La lista ancora non era chiusa e abbiamo dato come termine perentorio la giornata di oggi (lunedì) per far pervenire ulteriori candidature. Credo che non sia corretto escludere dalla lista nessuno, come principio".

E’ cominciata male ed è finita ancora peggio perchè la conseguenza di questo tira e molla è stata la rinuncia al simbolo. Infatti, presumibilmente lunedì all’ultimo giorno, i pentastellati napoletani presenteranno la loro lista per le elezioni di Città metropolitana, ma si chiamerà “Territori in Movimento”.