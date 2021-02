Comunali Napoli 2021, Fico: "Io candidato sindaco? Serve progetto per la città, non nomi"

"Non mi fossilizzerei tanto sui nomi, perché altrimenti non riusciamo ad andare su una visione che dobbiamo avere della città. Napoli merita un progetto che sia all'avanguardia". Queste le parole del Presidente della Camera Roberto Fico, oggi a Napoli per una visita alla "Casa di Matteo", casa di accoglienza per bambini, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se intende candidarsi a sindaco della città partenopea.

"Al di là dei nomi, Napoli è una città che ha bisogno di un grande progetto, che parta dal territorio ma che è un progetto nazionale. E' una città che merita e lo vediamo anche dalle persone che si impegnano in questi progetti. Quindi, siccome è una città che merita, ha bisogno di un grande progetto di respiro nazionale e bisogna iniziare a ricostruire tutta una serie di cose", ha aggiunto la terza carica dello Stato.

Fico vede bene anche per le Comunali l'alleanza 'giallorossa' che ha caratterizzato il Governo 'Conte bis": "Ci sono gia' state delle buone esperienze. Anche sul nazionale c'e stata un'ottima condivisione di tematiche e di alleanza, quindi deve continuare".

Passaggio finale sul futuro del M5S: "Il futuro del Movimento, come tutte le cose future, va costruito e la stiamo costruendo. Io sono molto tranquillo da questo punto di vista. Si parte da tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, che è tantissimo in poco tempo", ha concluso Fico.

Pd Napoli: "Bene le parole di Fico"

"Per la città di Napoli crediamo sia prioritario individuare non solo la migliore squadra, ma anche gli strumenti necessari per salvarla. Il bilancio del Comune infatti condanna la città verso un declino irreversibile. Il Partito Democratico, assieme ad i suoi alleati, ha già lavorato per proporre una legge speciale che dia respiro alla finanza pubblica degli enti locali in difficoltà. Questa battaglia rappresenta un punto fondamentale per dare vita ad una nuova stagione in tantissimi comuni, specie al mezzogiorno e sarà uno dei punti programmatici che continueremo a proporre nelle prossime settimane. Le parole del Presidente della Camera Roberto Fico vanno nella direzione da noi auspicata: Napoli merita di essere inquadrata in un grande progetto di respiro nazionale". Ad affermarlo è Salvatore Nazzareno Pecoraro, responsabile organizzazione del PD Napoli.

"Le parole del Presidente Roberto Fico consolidano l'importante percorso comune che Pd e M5S hanno intrapreso con successo già dalle scorse elezioni amministrative. I prossimi appuntamenti elettorali saranno di vitale importanza per il futuro di tante comunità, inclusa quella di Napoli. La speranza è che sulla scorta dell'invito mosso dal Presidente della Camera, si possa continuare a lavorare, in sinergia, per il futuro della nostra terra". Lo afferma, in una nota, Valerio Di Pietro, Coordinatore della Segreteria del PD Napoli.