De Magistris: "Fico candidato sindaco a Napoli? Non ho mai pensato si lanciasse in questa sfida"

"Fico candidato sindaco a Napoli? Tutto può accadere, ma personalmente la vedo molto complessa, in piena crisi e con questa situazione. Io non ho mai pensato che Roberto alla fine si mettesse in questa sfida e adesso men che mai". Così Luigi de Magistris ha risposto ad alcune domande sui nomi di possibili candidati sindaco a Napoli, tra cui quello dell'attuale Presidente della Camera Roberto Fico.

Il primo cittadino partenopeo ha parlato anche del momento politico del Movimento 5 Stelle: "Oggi come oggi, se si andasse a votare, penso che il Movimento 5 Stelle avrebbe non più che un terzo degli attuali parlamentari. Hanno disperso un patrimonio di consenso forte, che io ho sempre rispettato. Il Movimento adesso è all'ultima chiamata: deve ritrovare quello spirito originario".