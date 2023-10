Caivano, entro fine anno il festival dell'Arte e della Scienza: l'annuncio della ministra Bernini

Si svolgerà a Caivano, entro la fine dell'anno, un festival dell'Arte e della Scienza, tra le misure messe in campo dal Governo per i giovani del posto. Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini rispondendo al question time alla Camera sul tema dell'abbandono scolastico nei territori disagiati.

"Il Mur è a Caivano, ed è a Caivano per restarci", ha aggiunto la ministra - come riporta l'Ansa - sottolineando che sono stati stanziati 5 milioni di euro "per la rigenerazione di edifici sparsi" sul territorio da utilizzare da parte delle università campane che metteranno anche in campo "percorsi di orientamento" finalizzati alla formazione dei giovani, al benessere psicologico, a promuovere "il loro talento" anche in campo artistico.