Festa di Capodanno a Napoli, Manfredi: "Pronta una doppia soluzione"

"Stiamo ragionando, avremo anche altri incontri durante la settimana per discutere sia per le modalità del 24 dicembre che per valutare la situazione per il 31. Adesso seguiamo anche un po' l'andamento dei contagi questa settimana e poi faremo una valutazione definitiva". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato nelle ultime ore dei possibili sviluppi sui festeggiamenti di fine anno in città.

"Noi abbiamo già trovato una doppia soluzione, o di fare il Capodanno in piazza, oppure di fare un evento dal vivo poi trasmesso invece televisivamente. Sicuramente il tema della sicurezza, in un momento in cui l'andamento dei contagi ci fa preoccupare, è fondamentale", ha aggiunto il primo cittadino.