Festa della Repubblica a Napoli: Manfredi al Mausoleo di Posillipo, De Luca contro l'autonomia differenziata

Si festeggia a Napoli la Repubblica, oggi 2 giugno. "Con la festa della Repubblica - sono state le parole del sindaco Gaetano Manfredi - ricordiamo l'impegno democratico del nostro Paese, i valori della nostra Costituzione e la necessità, in questo periodo così difficile di affermare i principi di convivenza, di libertà, democrazia e inclusione che sono alla base della nostra Carta Costituzionale".

Il sindaco ha partecipato, al Mausoleo di Posillipo, alla cerimonia di deposizione delle corone di alloro in onore dei caduti.

Il governatore Vincenzo De Luca ha affidato invece ai canali social il suo pensiero sulla festa.

"Settantotto anni fa, con il primo voto su scala nazionale a cui parteciparono anche le donne, i cittadini italiani scelsero, attraverso il referendum, la forma repubblicana dello Stato, voltando definitivamente pagina rispetto alle umiliazioni che il fascismo aveva causato alla nostra nazione: dalla perdita delle libertà personali alle leggi razziali, dalla tragedia della guerra alla mutilazione di interi territori - scrive il presidente della Campania - Celebrare oggi, 2 giugno, la Festa della Repubblica vuol dire ribadire concretamente che l'unità nazionale non può essere messa in discussione da iniziative che vogliono creare cittadini e territori di serie a e di serie b".

Il riferimento è al provvedimento sull'autonomia differenziata fortemente osteggiato da De Luca. "Vuol dire, dunque, difendere il Sud e riconoscere il diritto a tutti, indipendente da dove si è nati o dove si è scelto di vivere, ad avere le stesse cure sanitarie, la stessa qualità dell'istruzione, le stesse opportunità di lavoro e di miglioramento della propria condizione di vita. In maniera libera, senza dover chinare la testa di fronte a nessuno. Viva la Repubblica", è stata la sua conclusione.

La celebrazione a Napoli

Fitto il calendario di appuntamenti per la festa in città. Dalle ore 9.30 al Mausoleo di Posillipo deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte del Prefetto di Napoli, Michele di Bari e delle massime autorità civili e militari e religiose. Alle 10.30 in piazza del Plebiscito cerimonia dell'Alzabandiera, con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale il Prefetto Michele di Bari ha dato lettura del messaggio del presidente della Repubblica. Presente il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

A seguire, il prefetto ha consegnato le Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato a diciannove cittadini dell'area metropolitana di Napoli che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, della economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari.

Inoltre musei e siti archeologici aperti ad ingresso gratuito in Campania nella giornata della Festa della Repubblica, prima domenica del mese.