Manfredi, festa notturna al Municipio (FOTO)

Festa a tarda sera per Gaetano Manfredi e i suoi fedelissimi, che si sono recati in piazza Municipio per celebrare l'elezione a sindaco di Napoli dell'ex rettore della Federico II. Attaccato uno striscione alla Fontana del Nettuno: "Gaetano Manfredi sindaco. S'è liberat overamente Napoli". Un festeggiamento all'insegna della sobrietà e senza una grande partecipazione popolare.