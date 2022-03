Il sindaco Manfredi: “Questo 8 marzo ha il volto delle donne ucraine”

"Questa Giornata ha il volto delle donne ucraine. Simbolo del coraggio, della forza, della tenacia e della voglia di un mondo migliore. A loro, a tutte le donne va oggi il nostro pensiero di speranza, di pace, di libertà". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in un tweet pubblicato in occasione della Festa della donna.

"In Italia si aspettano fino a un milione di potenziali profughi, tenendo conto anche della presenza di grandi comunità ucraine. Non è chiaro il numero di persone che arriveranno in Campania, a Napoli e nella città metropolitana perché la distribuzione è spesso legata a possibili contatti sul territorio, spesso sono parenti o conoscenti che attraggono i profughi, dando loro ovviamente un sostegno. Ci aspettiamo che possano arrivare decine di migliaia di persone". Ha proseguito il sindaco sul numero di rifugiati dall'Ucraina attesi nel territorio del comune e dell'area metropolitana di Napoli. Secondo Manfredi "serve quindi un'organizzazione flessibile, capace di affrontare anche numeri molto importanti". Si tratta, ha aggiunto il primo cittadino, di "un lavoro molto intenso che stiamo facendo insieme alla Prefettura, alla Regione, alle associazioni che stanno aiutando in questo grande sforzo che si sta facendo a livello nazionale. Oggi abbiamo un'ulteriore call tra le grandi Città metropolitane e il Ministero dell'Interno per fare in modo che ci sia la massima organizzazione a livello nazionale".