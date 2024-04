Ferrandino candidato alle Europee nella Circoscrizione Sud: "Azione andrà oltre il 4%, c'è grande partecipazione"

"Ringrazio Calenda, Carfagna, Rosato e tutti gli amici di Azione. Vivo con senso di profonda responsabilità la candidatura alle Europee nel collegio Italia Meridionale". Così Giosi Ferrandino commenta l'annuncio della candidatura alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Meridionale arrivato in mattinata sui social del leader di Azione. Già vicepresidente della commissione Pesca e membro delle commissioni Trasporti e Turismo e Problemi economici e monetaria, Ferrandino a Bruxelles è anche capo delegazione del partito guidato da Carlo Calenda.

"Sono convinto che Azione centrerà l'obiettivo del 4% e lo supererà. Nei territori sto riscontrando entusiasmo e partecipazione" sottolinea Ferrandino, 61enne ingegnere, sindaco in carica di Casamicciola e in passato sindaco di Ischia, consigliere della provincia di Napoli e presidente di ANCI Campania. "C'è richiesta da parte dei cittadini per una proposta politica che sia moderata, orientata a risolvere i problemi e migliorare le condizioni generali di vita" aggiunge l'eurodeputato uscente che poi annuncia i grandi temi cari al partito: "Azione in questi anni ha dimostrato che esiste un modo diverso di fare politica. Ci siamo concentrati sui temi come sanità, salario minimo, giustizia, inclusione. Sono i temi propri di un partito repubblicano e liberale, gli stessi che andremo a rappresentare nel prossimo parlamento europeo”.