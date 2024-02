Feltri: "De Luca è più simpatico di Totò. Il Sud è socialmente più disorganizzato rispetto al Nord"

"De Luca a me è simpaticissimo. E' più simpatico di no. Non posso che ascoltarlo volentieri. Per quanto riguarda la storia dell'autonomia differenziata, ne parliamo tutti, ma nessuno capisce bene in cosa consiste. Io direi di aspettare di metterla alla prova per giudicarla". Così il giornalista Vittorio Feltri ha parlato delle polemiche sollevate da Vincenzo De Luca sul tema autonomia differenziata ai microfoni di La7, nel corso della puntata di venerdì dell'Aria che Tira.

"Indubbiamente il Sud è socialmente più disorganizzato rispetto al Nord. E forse dare ad ogni regione meridionale una maggiore responsabilità, anche nell'amministrare i fondi pubblici, non sarebbe un guaio. Però bisogna vedere come va a finire. Io per il momento sospendo il giudizio, perchè non posso esaminare una situazione che ancora non c'è", ha aggiunto il consigliere regionale della Lombardia.