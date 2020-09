Regionali, De Luca: "Abbiamo sbloccato le graduatorie per le farmacie"

Nel corso della campagna elettorale per le prossime regionali, che lo vedono candidato per il centrosinistra, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha diffuso un dato: "Nei mesi scorsi, riprendendo con determinazione un lavoro che era paralizzato da oltre dieci anni, abbiamo sbloccato le graduatorie e le assegnazioni per 273 nuove farmacie", ha detto De Luca. "Sono oltre 70 le farmacie già operative e molte altre saranno attivate nei prossimi mesi. Questo vuol dire creare posti di lavoro, dare respiro e futuro a centinaia di giovani laureati e creare una rete di servizi e di assistenza migliore per i cittadini".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.