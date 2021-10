Elezioni Comunali Napoli 2021, il fac-simile della scheda elettorale

Il 3 e 4 ottobre 2021 si voterà per eleggere il Sindaco di Napoli, il Consiglio Comunale, i Presidenti e i Consigli delle 10 Municipalità cittadine. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Nel caso in cui nessun candidato Sindaco raggiunga la maggioranza dei voti validi si svolgerà il turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Come si vota

Per votare, gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Per accedere ai seggi è necessario indossare la mascherina.

Il fac simile della scheda

La scheda per l'elezione del Sindaco e dei 40 Consiglieri comunali è azzurra. Sulla scheda sono riportati i nomi delle candidate e dei candidati alla carica di Sindaco e, subito sotto, il simbolo o i simboli delle liste che lo sostengono (liste collegate).

Le elettrici e gli elettori possono: – tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando così la preferenza alla lista stessa e al candidato Sindaco a cui quest'ultima è collegata;

– tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando anche un segno sul nome di un candidato Sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si esprime il cosiddetto “voto disgiunto”;

– tracciare un segno solo sul nome del candidato Sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste collegate;

– tracciare un segno sia sul candidato Sindaco che su una delle liste collegate, in questo modo si assegna la preferenza alla lista prescelta e al candidato Sindaco a cui quest'ultima è collegata.

Le elettrici e gli elettori, inoltre, sulle righe affiancate al simbolo della lista prescelta, possono esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati in essa compresi. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.