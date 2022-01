Ex Gasometro, Maresca: "Il Comune spende 200mila euro per i ponteggi"

Essere a un passo dal crack finanziario e spendere 200mila euro per i ponteggi installati nel 2015 nell'area dell'ex Gasometro, di certo, un paradosso. Napoli è una città in cantiere e distinguere quali impalcature sono di competenza privata e quali pubblica è un'impresa anche per l'Amministrazione stessa.

"Abbiamo chiesto alla Giunta Manfredi di dirci quali sono le installazioni che competono al Comune e quanto si spende ogni anno. - spiega Catello Maresca, consigliere comunale d'opposizione - A dicembre abbiamo scoperto che per il solo Gasometro, a fronte di 20mila euro stanziati per somma urgenza ce n'erano 200mila solo per i ponteggi che sono li da quasi 7 anni. Una spesa che contrasta con l'idea di una gestione oculata del proprio patrimonio. Ma non è l'unico caso. Ci sono, per esempio, i ponteggi nella Galleria Umbero oppure i tubi della Innocenti di Forcella che, da oltre 40 anni, dal post-terremoto, sono a carico dell'Amministrazione pubblica".

Delle impalcature che terrebbero su i palazzi lesionati dal sissma del 1980, Napolitoday si è occupato più volte, mostrando come ormai quei tubi siano talmente corrosi da non reggere alcunché: "Il paradosso è che a Forcella sembra che siano i palazzi a reggere i tubi e non viceversa. Anche su quello vogliamo capire se si può intervenire e in che modo".