Euro 2032, Manfredi: "Servono lavori allo Stadio Maradona"

"Sappiamo che il Maradona ha bisogno di un'ingente ristrutturazione, ma non può farla solo il Comune". Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, commenta così la possibilità che l'impianto partenopeo possa rientrare nei 5-6 stadi che saranno scelti per la fase finale degli Europei di calcio del 2032, che l'Uefa ha assegnato a Italia e Turchia. "Abbiamo lavorato molto perché il Maradona fosse tra i 10 stadi potenziali. E' una sfida per tutto il Paese, l'Uefa è molto esigente, anche da un punto di vista tecnologico. Per realizzare tutto ciò ci vorrà l'intervento del Governo e anche del Calcio Napoli, interlocutore privilegiato quando si parla dell'impianto di Fuorigrotta".