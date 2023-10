"Euro 2032 grande opportunità per Napoli: deve ricevere lo stesso trattamento di Roma, Milano e Torino"

"Quella di Euro 2032 può rappresentare una 'partita' decisiva, per Napoli ed il Paese, e non solo dal punto di vista sportivo e calcistico. Euro 2032 dovrà innanzitutto rappresentare importanti investimenti sui territori e sugli impianti sportivi più importanti, tra i quali il Diego Armando Maradona. Da questo punto di vista, il Coni ed il ministro dello Sport non possono negare che una grande manifestazione sportiva come i Campionati Europei, rappresenterebbe un'opportunità colta a metà, se non dovesse risultare sinonimo di grandi investimenti nel Sud e nella città di Napoli, soprattutto per ciò che riguarda gli adeguamenti strutturali che andrebbero realizzati ad un grande impianto come lo stadio 'Diego Armando Maradona'". Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere comunale di Napoli del Pd Gennaro Acampora.

"Napoli deve ricevere il medesimo trattamento di altre grandi città come Roma, Milano e Torino: un passaggio che reputo imprescindibile. Il presidente della Figc Gravina, dal canto suo, dovrebbe rompere gli indugi indicando a chiare lettere Napoli tra le città protagoniste. Un impegno forte e concreto, anche dal punto di vista degli investimenti strutturali, è quanto mai imprescindibile anche da parte del Governo Nazionale, che non può, a mio avviso, tirarsi fuori da questa importante partita", aggiunge il consigliere comunale partenopeo parlando della scelta per i 5 o 6 impianti italiani che ospiteranno le partite degli Europei di calcio 2032.

"Come amministrazione comunale, siamo pronti a fare la nostra parte anche in rapporto ai privati che dovessero avanzare serie proposte di investimento, per adeguare l'impianto di Fuorigrotta in vista di un appuntamento così importante, a partire dalla Ssc Napoli", conclude Acampora.