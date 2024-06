Radio libere, un riconoscimento alla presidente del Consiglio comunale Enza Amato

È stata consegnata oggi alla presidente del Consiglio comunale Enza Amato una targa a titolo di benemerenza da parte della REA (Radio Televisioni Europee Associate) sigla che raggruppa circa 425 radio e tv in tutta la penisola. Un riconoscimento, consegnato dal consigliere nazionale Antonio Luppini, per l’impegno a favore dell’organizzazione in città di eventi celebrativi della giornata delle radio libere, istituita dal Consiglio regionale della Campania, che ricorre il 28 luglio, in ricordo della storica sentenza della Corte Costituzionale che nel 1976 legittimò le trasmissioni radiofoniche libere.

Dopo l’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale di un ordine del giorno “Omaggio alle radio libere in FM”, presentato dal gruppo consiliare del Partito Democratico, prima firmataria la presidente Amato, è ora in corso l’iter di approvazione degli atti amministrativi necessari all’organizzazione della giornata del 28 luglio.