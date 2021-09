Comunali 2021, Enrico Letta: "Per Napoli sono le più importanti elezioni della storia repubblicana"

"Sono molto fiducioso rispetto al futuro della città di Napoli e del Mezzogiorno perché era tanto tempo che non si vedeva e non si trovava una dinamica così positiva come quella che si è costruita attorno a Manfredi. Il nostro partito ha sofferto tanto nel Mezzogiorno negli ultimi tempi e questa sofferenza è concisa con una sofferenza del Sud, che ha perso tante opportunità. Queste per Napoli sono le più importanti elezioni della storia repubblicana perché in questa zona arriveranno, attraverso il Pnrr, tante risorse europee che non sono mai arrivate in questa quantità nel passato". Così il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, a Napoli per un incontro con il candidato sindaco Gaetano Manfredi, si è espresso rispondendo alle domande dei cronisti presenti.

L'ex Presidente del Consiglio ha parlato anche dell'alleanza tra il Pd ed il Movimento 5 Stelle: "Noi stiamo sperimentando una convergenza importante e Napoli è un test molto significativo per questa convergenza. Lo è a Napoli, così come in altre parti d'Italia, a Bologna, in Calabria, nel collegio dove sono candidato di Siena e Arezzo. Sono vari test e sono test diversi. E' un test per verificare quella che io penso sarà la prospettiva futura, una prospettiva di convergenza, per una coalizione sempre più larga perché abbiamo bisogno di essere generosi e di allargarci".



"Ovviamente - ha aggiunto Letta - il 4 ottobre nel pomeriggio e il 18 ottobre nel pomeriggio, uno dei primi sguardi lo darò e lo daremo a Napoli, daremo uno sguardo a Napoli ovviamente non soltanto il 4 e il 18 ottobre ma anche dopo. La città ha bisogno dell'aiuto di tutti, ma sarà molto importante il risultato. Da questo risultato sicuramente una valutazione politica la trarremo, per capire come funziona questo nostro lavoro in parallelo e in comune con i Cinque Stelle per vedere effettivamente, e come io penso, se questo lavoro possa dare dei risultati".