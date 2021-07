Comunali 2021, Enrico Letta: "Con Manfredi Napoli sarà di nuovo una capitale europea"

"Io sono stato, e Gaetano lo sa, fin dall'inizio un grande tifoso della sua discesa in campo. Quando ha deciso di mettersi al servizio della città di Napoli ho gioito". Così Enrico Letta, segretario del Partito democratico, che ha incontrato il candidato sindaco di Napoli per la coalizione formata dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle Gaetano Manfredi alla Festa dell'Unità in corso all'Ippodromo di Agnano.

"Ho anche fatto un po' di pressione - le parole di Letta riportate da Adnkronos - dicendo che anche io avevo fatto un passo in avanti per impegnarmi per il nostro Paese, lasciando le cose che facevo prima. Sono molto contento che Gaetano abbia fatto questo per Napoli. Credo che per Napoli sia una grande notizia. Napoli è una città con enormi difficoltà, ma con straordinarie opportunità. La prima difficoltà è quella legata alla situazione di predissesto finanziaria che vogliamo affrontare a livello nazionale. Bisogna dare a Napoli una missione per il futuro e io sono convinto che una persona di esperienza e della caratura di Gaetano sarà in grado di fare di nuovo di Napoli una capitale europea. Questo è il destino di Napoli, purtroppo in questi anni lo ha perso ma lo può riconquistare, e siamo molto contenti che a sostenerlo ci sia una colazione larga che lo porterà a vincere e fare di nuovo Napoli grande".