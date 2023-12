Schlein a Napoli: giro a San Gregorio Armeno e in pizzeria

Tappa in una pizzeria a piazza Municipio a Napoli, per Elly Schlein, attesa oggi pomeriggio alla prima giornata di "Casa Corriere", incontri in corso a Palazzo Reale. Al tavolo con la segretaria del Pd, tra gli altri, anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Questa mattina Schlein è andata anche tra le famose botteghe di San Gregorio Armeno.

"Sono rimasta entusiasta della preparazione, della competenza e della passione degli artigiani di queste botteghe storiche - ha commentato la segretaria del Pd - che ci hanno raccontato come sia importante anche tramandare alle nuove generazioni questo mestiere. Si pensa di fare una scuola, un progetto che mi sembra importante. Non possiamo perdere queste competenze e saperi, che sono anche un fattore di attrazione e un modo per dare lavoro di qualità a questo territorio. E' un buon esempio di come tenere insieme la bellezza di Napoli e un'opportunità di futuro", conclude.