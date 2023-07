Elly Schlein a Napoli: la segretaria del Pd in giro per i Quartieri Spagnoli | VIDEO

La leader del Partito Democratico in città per l'evento sull'Autonomia differenziata in corso di svolgimento presso "Foqus"

Giornata napoletana per Elly Schlein. La segretaria del Partito Democratico è arrivata quest'oggi in città per partecipare all'evento sull'autonomia differenziata "Una e indivisibile" in corso di svolgimento presso "Foqus" in via Portacarrese a Montecalvario.

La leader del Pd ha girato per i Quartieri Spagnoli, visitando anche il murales di Maradona.

"Cara Giorgia Meloni non si governa contro gli italiani, ma per gli italiani. Non si governa contro il Sud, ma per il Sud e per tutta l'Italia intera che è una e indivisibile", ha detto Schlein nel corso del suo intervento a "Foqus".

"Noi dobbiamo essere l'intoppo a questo percorso. Mettiamoci di traverso e fermiamoli per difendere l'unità del Paese", ha aggiunto la segretaria del Partito Democratico parlando del progetto di autonomia fortemente voluto dalla Lega.

(video Instagram @ellyesse)