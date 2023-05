Elly Schlein a Castellammare, l'operaio la prende in braccio: "Sarò il tuo Benigni"

Ha fatto sorridere l'episodio avvenuto durante la visita di Elly Schlein, segretaria del Pd, alla Fincantieri di Castellammare.

Uno degli operai, Rosario Longobardi, ha preso la parola prima dell'assemblea citando la vicenda dell'armocromista di Schlein così: "Elly faccio io il tuo armocromista. E ti dico che il colore più bello è il blu della Fincantieri".

E in effetti poi le ha regalato una tuta blu come quella degli operai e ha citato Benigni ("Faccio anche il tuo Benigni") prendendola in braccio come fece l'attore toscano con Berlinguer.

Il gesto dell'operaio è riuscito a concentrare l'attenzione sull'azienda di Castellammare.

Le parole di Schlein sulla visita a Castellammare

"Avevano fatto la tessera del Partito Democratico per sostenermi al congresso e avevo promesso di passarli a trovare, a prescindere dall’esito", ha spiegato sui social la segretaria del Pd a proposito della sua visita a Castellammare. "Alla prima occasione utile sono passata ad abbracciare gli operai della Fincantieri di Castellammare. Siamo una comunità che ha messo al centro del proprio impegno il lavoro dignitoso e che, insieme, si batte contro la precarietà e per ridare dignità al lavoro, tutelandone i diritti e investendo nelle competenze che servono per affrontare le grandi trasformazioni che stiamo vivendo. Ringrazio dell’accoglienza calorosa, li affiancheremo nelle loro giuste rivendicazioni!", ha concluso.