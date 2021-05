Bagno di folla per Antonio Bassolino nel quartiere Avvocata

E' arrivato in compagnia di Annamaria Carloni, sorridente e rilassato. 74 anni egregiamente portati, Antonio Bassolino non si è sottratto all'abbraccio (rigorosamente nel rispetto della normativa anti-contagio) di negozianti e famiglie che lo aspettavano lungo Corso Vittorio Emanuele fino a Piazza Mazzini.

Per tutti un sorriso e un saluto nello stile anti-covid, mentre qualcuno chiedeva che venisse spazzata la strada, qualcun altro faceva notare buche e degrado, alcuni propugnavano vivacemente il rilancio turistico della zona. Non è mancata un po' di commozione quando un vecchio amico gli ha mostrato una fotografia risalente ai lontani anni '70 del secolo scorso, mentre il fioraio gli faceva dono di un minuscolo mazzolino di fiori completo di cornetto portafortuna e il pasticciere Michele Di Frasca gli chiedeva quale fosse il suo dolce preferito: "Babà - ha risposto Bassolino senza alcuna esitazione - da sempre sono per il babà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Piazza Mazzini, quindi, in un gazebo assediato di fan, famiglie e curiosi, Bassolino ha risposto alle domande dei presenti: "Con tutti i quartieri sto costruendo un “patto con Napoli”, per Napoli - ha detto - ma il patto si fa in primo luogo con i cittadini napoletani. Si deve cominciare dalle piccole cose concrete, per arrivare ad una nuova visione di città".