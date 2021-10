"Pacchi alimentari in cambio di voti ai Quartieri Spagnoli": la denuncia

Nel gruppo WhatsApp di un'associazione che distribuisce pacchi alimentari nella zona dei Quartieri Spagnoli "verrebbero diffusi messaggi politici dal tono intimidatorio. Si invitano, quasi con prepotenza, gli aventi diritto a partecipare alla presentazione di una lista a sostegno di un candidato sindaco".

È quanto denuncia, in una nota, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che annuncia anche un esposto in Procura.

"Quello che preoccupa è un messaggio in particolare inviato da colui che si identifica come il presidente: 'Non mi deludete o vi deludo io'. Come a dire, o venite o niente pacco. Parole terribili a discapito di povera gente che non ha come mettere il piatto a tavola", prosegue Borrelli.

"In quest'era post pandemia ora il voto non si compra più con i soldi, ma con il pacco alimentare – conclude il consigliere – Serve massima attenzione domenica e lunedì su comportamenti simili per evitare una tornata amministrativa inquinata. Per questo, per qualsiasi tipo di segnalazione resta attiva la nostra linea Whatsapp al numero 366 266 2829".