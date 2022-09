Elezioni, Valente (Pd): "Reddito di cittadinanza da difendere, ma non è alternativa al lavoro"

La senatrice uscente è candidata in Campania per i dem: "Se vincesse la destra a rischio lo sviluppo del Sud"

Valeria Valente, senatrice uscente, è candidata a Palazzo Madama per il Partito democratico. In questa video-intervista, spiega i punti del programma suo e dei dem: un reddito di cittadinanza da confermare ma con modifiche perché "...non può essere un'alternativa al lavoro"; un salario minimo per i lavoratori; difesa dei diritti, con particolare attenzione alle donne.

Per la Valente, in caso di vittoria della destra "...il Sud rischierebbe di perdere finanziamenti e le donne rischierebbero di perdere diritti acquisiti perché la Meloni non è né europeista, né femminista".