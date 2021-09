Sondaggio NapoliToday-Demopolis: Manfredi in vantaggio nella corsa a sindaco. Bassolino ago della bilancia

L'affollamento dei candidati di sinistra dovrebbe portare al ballottaggio tra Manfredi e Maresca. Al primo posto nell’agenda dei cittadini per il nuovo sindaco gestione dei rifiuti, trasporto pubblico, traffico e sicurezza urbana

Ad inizio ottobre si tornerà alle urne per l’elezione del nuovo Sindaco di Napoli. A circa un mese dal voto, la partita appare aperta, con Manfredi in vantaggio sui principali competitor: è quanto emerge dal sondaggio realizzato dal 31 agosto al 2 settembre per NapoliToday dall’Istituto Demopolis.

Se si votasse oggi, Gaetano Manfredi – candidato del Centro Sinistra e del M5S – sarebbe in ampio vantaggio su Catello Maresca del Centro Destra. A Manfredi è attribuita oggi dall’Istituto Demopolis una forbice tra il 43% ed il 49%, mentre Maresca oscilla tra il 26% ed il 32%. L’ex sindaco Antonio Bassolino avrebbe un risultato tra il 12% ed 18%. Con questo scenario potrebbe profilarsi un ballottaggio al secondo turno.

Gestione dei rifiuti. priorità per i cittadini

Va comunque ricordato che il 34% dei cittadini intervistati (oltre un terzo) afferma di non avere ancora compiuto una scelta: in assenza delle liste per il Consiglio Comunale, il quadro delle intenzioni di voto fotografato oggi è ovviamente destinato ad evolversi nelle prossime settimane.

“A poco più di un mese dalle Elezioni è un consenso ancora molto fluido ed incerto – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – quello che emerge dal sondaggio sulle Amministrative a Napoli. Gli umori e la motivazione al voto dei napoletani, così come la campagna elettorale per la conquista degli indecisi e dei potenziali astensionisti incideranno sull’esito del voto di ottobre”.

In conclusione, l’Istituto Demopolis ha chiesto ai napoletani di indicare le priorità di azione per la prossima Amministrazione della Città. Al primo posto, nell’agenda dei cittadini per il nuovo Sindaco, la gestione dei rifiuti con il 74%; più di 2 napoletani su 3 indicano i trasporti pubblici locali e la sicurezza urbana, mentre il 65% mette tra le priorità il traffico e la mobilità.

Nota informativa - Il sondaggio è stato condotto dall’Istituto Demopolis dal 31 agosto al 2 settembre, per il gruppo editoriale Citynews, con metodologia cawi su un campione stratificato di 1.508 cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Napoli, lettori di NapoliToday. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza.