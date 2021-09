Focus elezioni, Brambilla: "Così risolvo il problema dei rifiuti ingombranti"

Matteo Brambilla è il primo ospite di Focus Elezioni - Napoli 2021, la nuova rubrica di Napolitoday che permette ai candidati sindaco di esporre il punto più rappresentativo del loro programma. Capogruppo in Comune per cinque anni del Movimento 5 Stelle, Brambilla guida gli ex grillini che hanno rotto con Fico, Di Maio & Co. dopo l'alleanza con Pd e Leu, riuniti nella lista "Napoli in Movimento". Il punto del programma su cui ha deciso di concentrare l'attenzione è lo smaltimento dei rifiuti speciali e ingombranti, sversati nelle aree periferiche della città.