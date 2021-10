Gragnano, D'Auria eletto sindaco al primo turno

“È impossibile. Quante volte me l’hanno ripetuto. Ma “impossibile” è una termine che per indole non accetto, tant’è che ad ogni tentativo di dissuasione, con ancora più forza l'ho pensato, l’ho sognato, l’ho condiviso con tutta la squadra e sempre più convintamente insieme a loro ho lavorato affinché fosse possibile. Lo abbiamo fatto con coraggio e tenacia. A testa alta e a viso aperto. Abbiamo risposto al fango con l'entusiasmo e la voglia di fare che, grazie a Dio, non ci manca. Non ci mancherà mai. Questo successo ne è la conferma. Cuore e sudore, spirito di squadra e fatica felice. Questo ci abbiamo messo. Abbiamo lavorato al programma coinvolgendo menti, talenti e cittadini. Non abbiamo fatto nulla senza condividerlo con la città. La città me lo ha chiesto, per la città ho scelto di candidarmi e con la città ho fatto un patto. Ora è tempo di cambiare passo. Dobbiamo andare veloci, e più di prima dobbiamo fare tanto e bene. Una #Gragnano al passo con i tempi, in grado di rappresentare una svolta per i tanti #giovani che hanno deciso di sostenerci. Giovani che vogliono impegnarsi per una terra che amano e che amiamo. Quello di oggi non è un traguardo, è un punto di partenza. Domani è già qui e noi lavoreremo senza sosta per renderlo una #Grandebellezza". E' il commento di Nello D'Auria, neosindaco di Gragnano.