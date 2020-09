Regionali, De Luca stravince anche a Napoli: "Ci aspettano mesi difficili. Migliaia di lavoratori perderanno la Cig"

"Ci aspettano mesi difficili e incombe il problema di decine di migliaia di lavoratori che perderanno la cassa integrazione: dobbiamo essere pronti con un programma di sostegno socio economico per loro e per il sistema delle imprese. Non abbiamo un minuto da perdere e già oggi siamo impegnati in due prime riunioni: una con i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, l'altra con le organizzazioni agricole per cominciare a lavorare all'impostazione del nuovo programma di sviluppo rurale". E' la nota con la quale Vincenzo De Luca, dopo la netta vittoria alle Regionali (sfiorato il 70%), dove è stato riconfermato Governatore, pone già gli obiettivi futuri dettati dal Covid e dalla crisi economica che potrebbe colpire i campani.

Vittoria anche a Napoli

Il dato più interessante si registra proprio a Napoli, da sempre punto debole di De Luca, dove fu sconfitto nelle scorse Regionali. In queste elezioni invece anche nel Capoluogo partenopeo mentre il Pd scende al 16%, la lista di De Luca sale al 15%. Tale affermazione potrebbe spingere il Governatore a proporre un suo candidato per le Comunali 2021 a Napoli scavalcando di fatto la segreteria del Pd.