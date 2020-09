Election Day 2020: in Campania affluenza sotto il 40% per le Regionali

Sono oltre 5 milioni i cittadini campani chiamati alle urne per l'elezione del nuovo presidente della Regione e dei componenti del prossimo Consiglio regionale. Si vota anche per il Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. 28, inoltre, i comuni nel napoletano in cui verrà eletto un nuovo sindaco. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 15, poi il via agli scrutini.

L'affluenza

Alle ore 23 di domenica in Campania ha votato per le Elezioni Regionali il 38,92% degli aventi diritto. 42,78% la percentuale dei votanti per il Referendum Costituzionale nella nostra regione.

Nella città di Napoli per le Elezioni Regionali in Campania alle ore 23 ha votato il 32,66% degli aventi diritto. Percentuale leggermente più alta per quanto riguarda il Referendum Costituzionale: 34,51%.

Lo spoglio

Per quanto riguarda le operazioni di spoglio si procederà nel seguente ordine: alla chiusura delle urne, si parte con lo scrutinio delle schede per il Referendum Costituzionale. A seguire si procederà con quello per le Elezioni Regionali. Da martedì mattina alle ore 9,00 il via allo spoglio per le Comunali.

Elezioni Regionali Campania 2020

Sono sette i candidati alla carica di Governatore: Sergio Angrisano (Terzo Polo), Stefano Caldoro (Centrodestra), Valeria Ciarambino (Movimento 5 Stelle), Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone Maniere), Vincenzo De Luca (Centrosinistra), Giuliano Granato (Potere al Popolo), Luca Saltalamacchia (Terra).

I cittadini campani eleggono il Presidente della Giunta regionale ed i 50 componenti del Consiglio regionale. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente eletto è, di diritto, componente del Consiglio regionale, così come il candidato alla carica di Presidente che consegue un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato Presidente.

Il Consiglio Regionale si compone di 50 consiglieri eletti nelle rispettive circoscrizioni elettorali delle 5 province campane, così ripartiti:

- 27 consiglieri per la circoscrizione di Napoli

- 9 consiglieri per la circoscrizione di Salerno

- 8 consiglieri per la circoscrizione di Caserta

- 4 consiglieri per la circoscrizione di Avellino

- 2 consiglieri per la circoscrizione di Benevento

I consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale, sulla base delle liste circoscrizionali provinciali con applicazione di un premio di maggioranza legato al Presidente eletto. In virtù del premio di maggioranza, le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio. Nel calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio non è conteggiato il seggio che spetta al Presidente eletto.

Come si vota

Per poter esercitare il diritto di voto, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di scheda elettorale e documento di riconoscimento valido. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda di colore arancione. La scheda è suddivisa in parti uguali: nelle parti a sinistra sono riportati i simboli della lista o delle liste collegate a ciascun candidato Presidente, laddove siano state presentate e ammesse; nelle parti a destra sono indicati i candidati Presidente; accanto ad ogni lista è riportato lo spazio per esprimere le preferenze per i candidati consiglieri regionali.

Ciascun elettore può votare solo per il candidato Presidente tracciando un segno sul nome; in questo caso il voto non si estende ad alcuna delle liste collegate. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato. Ciascun elettore può, altresì, votare per una lista e per un candidato alla carica di Presidente, non collegato alla lista prescelta (cosiddetto voto disgiunto). L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due candidati consiglieri compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Referendum Costituzionale 2020

Il testo

Il quesito stampato sulla scheda è: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»

Come si vota

Per votare basta barrare la casella del "Si" o quella del "No".

Niente quorum

Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza che per il referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità; non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l'esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

Elezioni Amministrative 2020

Ben 28 i comuni al voto nel napoletano. 18 sono sopra i 15mila abitanti. Tra questi spicca Giugliano in Campania, che con i suoi oltre 120mila abitanti è il comune non capoluogo di provincia con il maggior numero di abitanti in Italia.

Questo l'elenco completo: Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casamarciano, Casandrino, Casavatore, Ercolano, Frattamaggiore, Giugliano, Grumo Nevano, Lacco Ameno, Mariglianella, Marigliano, Massa Lubrense, Monte di Procida, Mugnano, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Pompei, Procida, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Paolo Bel Sito, Sant'Anastasia, Saviano, Sorrento, Terzigno.

