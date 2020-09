Regionali, Manfredi (Pd): "Napoli zona economica speciale per 5 anni"

L'ex deputato è in lizza per un posto in consiglio regionale: "Dobbiamo aggredire la crisi economica così come abbiamo fatto con l'emergenza sanitaria". Sulle inchieste sulla gestione Covid dell'Amministrazione De Luca: "Risultati inappuntabili, ma Magistratura prosegua il suo lavoro"