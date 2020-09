Covid-19, Marciano (Pd): "Governo De Luca ha salvato la vita ai campani"

"Chiediamo la riconferma per i risultati che abbiamo raggiunto, per l'uscita dal commissariamento della Sanità campana, per il risanamento di Eav, per il Piano lavoro". Antonio Marciano, consigliere regionale uscente del Pd, si ri-presenta ai nastri di partenza delle elezioni 2020, che si terranno il 20 e 21 settembre.

Per Marciano "...i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo dare continuità al Governo di Vincenzo De Luca. Il nostro assillo deve essere quello di creare lavoro per i nostri ragazzi. Viviamo in una terra bellissima, ma martoriata da criticità economiche e ambientali sulle quali dobbiamo intervenire".

Proprio la Sanità, però, ha portato più di un grattacapo al governatore uscente, con le indagini della Maigstratura sulla gestione dell'emergenza Covid: "Gli inquirenti devono fare il loro lavoro serenamente - afferma Marciano - ma credo che sia tangibile come il lavoro dell'Amministrazion regionale ha peromesso di salvare la vita a migliaia di cittadini campani".

Una partita nella partita all'interno del centrosinistra quella che si gioca ta le liste del Pd e De Luca Presidente. Sul tavolo c'è il destino del Partito democratico e il candidato a sindaco di Napoli nel 2021. Se la lista del presidente uscente dovesse arrivare davanti accrescerebbe la sua influenza anche sul capoluogo partenopeo: "Credo che il Pd sia l'unica forza partita nazionale ad avere credibilità - sostiene Marciano - e un Pd forte consentirà anche una maggiore governabilità ai prossimi 5 anni di De Luca. Poi, tra qualche mese, penseremo a come far uscire Napoli dal baratro in cui è finita dopo due mandati di de Magistris".