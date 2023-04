Elezioni amministrative, Pd non si presenta in un Comune napoletano

Il Partito democratico non parteciperà all'elezione del nuovo sindaco di Pomigliano D'Arco. Oggi, 15 aprile, era il termine per la presentazione delle liste in previsione della tornata elettorale del 14 e 15 maggio. I dem non hanno depositato nulla. Una notizia che ha scosso il mondo della politica locale anche perché proprio Pomigliano d'Arco aveva rappresentato uno dei banchi di prova dell'alleanza Pd-Movimento 5 Stelle, spinta da queste parti dall'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

L'alleanza è naufragata, Di Maio resta lontano dai riflettori dopo la batosta alle Politiche del 2022 e il Pd campano deve ancora assestarsi dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie. Ingredienti che hanno contribuito a un'assenza che fa rumore: "Non esistono le condizioni per un progetto serio e di prospettiva del centrosinistra in grado di dare una speranza e un futuro a Pomigliano d'Arco e per questo abbiamo deciso di non presentare la lista del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali". Così hanno scritto in una nota congiunta Antonio Misiani, commissario regionale del Pd in Campania, e Giuseppe Annunziata, segretario dem di Napoli. "Il ritiro del Movimento Cinque Stelle e il sostanziale dissolvimento del cantiere del centrosinistra - aggiungono - ci inducono a fare tabula rasa e ripartire da zero. A tal proposito procederemo alla nomina di un commissario del circolo PD di Pomigliano.