Elezioni Politiche 2022, il centrodestra vince a livello nazionale: a Napoli domina il M5S

Il centrodestra vince nettamente le elezioni Politiche 2022, mentre il Movimento 5 Stelle si conferma partito forte e radicato al Sud, in particolare a Napoli. Sono questi i dati salienti che emergono dagli scrutini post voto.

La coalizione trascinata da Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia nettamente primo partito, supera il 40% a livello nazionale. Nel capoluogo campano, però, come 4 anni fa, a dominare sono ancora i 'pentastellati', rigenerati dalla campagna elettorale condotta dall'ex premier Giuseppe Conte.

Nei collegi uninominali cittadini, sia alla Camera e al Senato, il Movimento si aggiudica tutte le sfide, soprattutto quella più sentita nel collegio Campania 1 - U02 Napoli-Fuorigrotta alla Camera, dove l'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa lascia fuori dal Parlamento l'ex compagno di partito e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, candidato per la coalizione di centrosinistra, che si piazza al secondo posto davanti a Mariarosaria Rossi del centrodestra e alla ministra per il Sud Mara Carfagna, in corsa per Azione/Italia Viva.

Nel collegio uninominale Campania 1 - U03 Napoli-San Carlo all'Arena per la Camera vince agevolmente Dario Carotenuto, che supera nettamente il candidato del centrosinistra Ferrandelli e quello del centrodestra Pecoraro. Solo quinto l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, candidato di Unione Popolare.

Al Senato, nel collegio uninominale Campania - U04 Napoli-Fuorigrotta altra netta affermazione pentastellata con Ada Lopreiato, con Valeria Valente del centrosinistra in seconda piazza seguita dall'ex governatore della Campania Stefano Caldoro, candidato per il centrodestra.

Affluenza definitiva alle urne: a Napoli ha votato quasi il 50% degli aventi diritto

A Napoli per le elezioni Politiche 2022 ha votato il 49,74% degli aventi diritto. Sono questi i dati ufficiali definitivi sull'affluenza alle urne diffusi dal Comune di Napoli.

Alle 19.00 in città aveva votato il 36.78%, mentre alle ore 12 l'11.39%.

Questi i dati sull'affluenza alle urne nel capoluogo campano nelle precedenti consultazioni elettorali:

Referendum 2022 - Affluenza definitiva (8,47%)

Elezioni Comunali 2021 - Affluenza definitiva (47,17%)

Elezioni Politiche 2018 - Affluenza definitiva (60,52%).