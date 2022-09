L'instant poll di Quorum/Youtrend per Skytg24, inoltre, registra il testa a testa nel secondo collegio dell'uninominale della Camera a Napoli tra Sergio Costa, candidato del M5S, con il 29,6% e Luigi Di Maio (coalizione centrosinistra) con il 28,1. Più dietro la candidata del centrodestra Maria Rosaria Rossi, con il 27,7%. Staccata Mara Carfagna (Azione/Italia Viva) con il 6,1%.

Secondo l'instant poll di Quorum/YouTrend delle 23.20 per Skytg24 alla Camera Unione Popolare dell'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris si attesta sull'1.2%, mentre Impegno Civico del ministro degli Esteri Luigi Di Maio all'1.0%. Situazione leggermente differente al Senato, con Unione Popolare all'1.3% e Impegno Civico al 1.0%.

Elezioni Politiche 2022, instant poll Camera: UP di de Magistris all 1.2%, 1.0% per Impegno Civico di Di Maio