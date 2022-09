Elezioni Politiche 2022, seggi aperti a Napoli: si vota fino alle 23 | DIRETTA

Seggi aperti dalle 7 alle 23 a Napoli e nel resto d’Italia per le elezioni Politiche 2022. Si vota nella sola giornata di oggi per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Nel capoluogo campano sono chiamati al voto 728.198 elettori, di cui 340.788 maschi e 387.410 femmine. 3245 sono gli elettori che si recheranno per la prima volta alle urne. Tra questi 1686 sono maschi e 1559 femmine.

Le sezioni elettorali ordinarie dislocate in città sono 884, mentre 56 sono i seggi speciali.

NapoliToday seguirà con una lunga diretta in tempo reale le operazioni di voto.

LA DIRETTA

ORE 8.00 - Bacoli, l'avviso del Comune ai residenti: "Si invita tutta la cittadinanza ad espletare l’esercizio del proprio dovere civico, purtroppo l’espletamento dello stesso prevede delle difficoltà di carattere meteorologico. Si invita la cittadinanza ad assumere tutte le cautele necessarie durante i brevi tragitti che si dovranno percorre verso il seggio elettorale, preferendo le ore della giornata in cui i fenomeni saranno meno intensi. Tutta la macchina comunale sarà in funzione per garantire la migliore assistenza durante questa giornata di democrazia. Buon voto a tutti".

ORE 7.30 – Gli uffici delle 10 municipalità di Napoli resteranno aperti fino alle 23.00 per il rilascio delle tessere elettorali sostitutive e certificati di ammissione al voto

ORE 7.15 - Si sono concluse nella tarda serata di sabato le operazioni di surroga dei presidenti di seggio che hanno rinunciato alla nomina. Sono stati sostituiti complessivamente 170 presidenti su 884 seggi

ORE 7.00 – Urne aperte

IL FAC-SIMILE DELLE SCHEDE ELETTORALI

Come si vota

Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate.

A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che:

il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato; il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59-bis del D.P.R. n.361/1957, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).

Informazioni utili

Lo spoglio

Dalle ore 23.00, a conclusione delle operazioni di voto, si procederà prima all’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e, subito dopo, il seggio inizia lo scrutinio delle schede del Senato; a conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede per l’elezione della Camera dei deputati.