Elezioni Politiche 2022, nei prossimi giorni la nomina degli scrutatori a Napoli

In vista delle Elezioni Politiche 2022, che si svolgeranno domenica 25 settembre, la Commissione elettorale comunale è convocata negli uffici del Comune di Napoli, presso la sede del Servizio servizi demografici e statistici siti in II Traversa privata via dell’Epomeo, Parco Quadrifoglio III piano, in pubblica adunanza per giovedì 1 settembre alle ore 10,00.

Nell’occasione si procederà alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.