Elezioni Politiche 2022, quali sono le zone di Napoli in cui si è votato di più fino alle ore 12

A Napoli alle ore 12.00 per le elezioni Politiche 2022 ha votato l'11,46% degli aventi diritto. Sono questi i dati ufficiali sull'affluenza alle urne diffusi dal Comune di Napoli.

In occasione della consultazione referendaria del giugno scorso l'affluenza alle ore 12 in città era stata del 2.69%, mentre per le Comunali dell'ottobre 2021 alle 12 si era recato alle urne il 10.18%.

I dati divisi per municipalità

Questi i dati dell'affluenza alle ore 12 a Napoli divisi per le dieci municipalità cittadine:

I (13.21%)

II (10.40%)

III (10.94%)

IV (10.32%)

V (14.39%)

VI (10.33%)

VII (11.34%)

VIII (10.72%)

IX (9.74%)

X (12.79%)

Il dato più alto è stato, dunque, registrato nella V Municipalità Arenella Vomero (14.39%), mentre quello più basso nella IX Municipalità Pianura Soccavo (9.74%).

Oltre 3200 elettori chiamati al voto per la prima volta

Sono 3245 gli elettori che a Napoli si recheranno per la prima volta alle urne. Tra questi 1686 sono maschi e 1559 femmine.

In totale nel capoluogo campano sono chiamati al voto 728.198 elettori, di cui 340.788 maschi e 387.410 femmine.