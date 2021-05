Comunali, Fico: "Potevo fare il sindaco, ma Manfredi grande candidato"

Il Presidente della Camera: "Non ho nessun rimorso"

Il presidente della Camera Roberto Fico, ospite di Sottovoce su Rai, è tornato a parlare della sua possibile candidatura a sindaco di Napoli. Candidatura che è "saltata" dopo che la scelta (anche del Movimento 5 Stelle) è ricaduta sull'ex ministro e rettore della Federico II, Gaetano Manfredi. Manfredi, come noto, rappresenterà il centrosinistra nella corsa a Palazzo San Giacomo, con l'appoggio di PD, LEU e appunto 5 Stelle.

"Potevo fare il sindaco di Napoli, la mia città, ma sono la terza carica dello Stato e so che i cittadini e le cittadine napoletani sono grandi uomini e donne di Stato quindi comprendono perfettamente il fatto che io dovevo finire il mio mandato da presidente della Camera ed è giusto così. Come responsabilità e lealtà verso le Istituzioni. Non ho nessun rimorso anche perché c'è un grande candidato sindaco che si chiama Gaetano Manfredi", ha detto Fico.