Elezioni amministrative, Di Maio: "Napoli è pronta per un'alleanza tra M5s e Pd"

"Abbiamo un'alleanza da costruire nelle città, la gente non capirebbe una guerra di accuse incrociate". In un'intervista al 'Fatto quotidiano', il ministro degli Esteri Luigi Di Maio torna sull'alleanza M5s-Pd, che con ogni probabilità si riproporrà anche per le prossime amministrative di ottobre a Napoli.

Eppure, parlando di trattative politiche, secondo molti la candidatura del presidente della Camera Roberto Fico a Napoli sembra molto più debole rispetto a quanto non si pensasse anche solo poche settimane fa. "Sarà Roberto a decidere cosa fare. Una cosa è certa, conosciamo Napoli e le dico che è pronta per una coalizione tra noi e i dem - assicura Di Maio - Ho trascorso in città due giorni e ho incontrato molti imprenditori: il nostro progetto gli va sicuramente bene".

Alla domanda se esista il pericolo di una campagna elettorale con rischi reciproci, l'ex leader del M5s risponde: "Il rischio esiste, ma adesso serve responsabilità, perché la gente non vuole accuse incrociate tra di noi. Non è necessario attaccarci in campagna elettorale, conta spiegare le proprie idee. Con il Pd lavoriamo all'accordo al primo turno in altre città e governiamo il Lazio e la Puglia. Fui il primo, l'anno scorso, a proporre un tavolo per le Comunali. Dobbiamo costruire un'alleanza, pur mantenendo le reciproche identità".