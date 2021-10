Conte e Di Maio, abbraccio con Manfredi: "Grande impresa"

Irruzione a sopresa di Giuseppe Conte nel comitato elettorale di Gaetano Manfredi. Il leader dei 5 Stelle era a roma per supportare Virgilia Raggi, ma quando è arrivata l'ufficialità della vittoria dell'ex rettore si è precipitato a Napoli per festeggiare, accompagnato anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal presidente della Camera Roberto Fico.

"Complimenti a Gaetano - le parole di Conte - una grande impresa di un centrosinistra unito per sconfiggere le destre populiste e sovraniste". Il Movimento 5 Stelle sembra attestarsi su un risultato leggermente migliore rispetto alle amministrative di 5 anni fa. Il boom quindi, non c'è stato: "Credere che bastasse muovere i primi passi per ottenere già un plebiscito sarebbe stato ingenuo. Siamo all'inizio del nuovo percorso".

Anche Di Maio si è congratulato con Manfredi: "A Napoli ha perso chi voleva abolire il green pass e il reddito di cittadinanza".