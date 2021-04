Comunali, nuovo appello al Centrosinistra: "Il programma non può essere imposto"

Si è riunita ieri la segreteria regionale del Centro Democratico in merito alle prossime elezioni amministrative della Città Metropolitana di Napoli. "Il CD ribadisce di non condividere l’impostazione data al tavolo che è fermo in attesa delle decisioni delle segreterie nazionali. E’necessario definire le linee guida con le quali la maggioranza governativa individui il rapporto che dovrà esserci tra il sindaco e la maggioranza che la coalizione rappresenta".

"E’ altresì importante che il dibattito aperto in città, sulla necessità di una legge nazionale per finanziare la prossima attività amministrativa, non si disperda in interventi di tipo personale ma si ritrovi su una linea che deve rappresentare un punto programmatico comune possibilmente con gli altri attori politici. Il programma non può essere fatto senza impegno del candidato sindaco o essere imposto al candidato sindaco e alle forze che lo dovranno sostenere", ha detto il Commissario Regionale Raimondo Pasquino