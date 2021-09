Comunali 2021, le interviste ai candidati presidente della VI Municipalità

Per Napoli Est i pretendenti sono sei: Rino Amato, Sabino De Micco, Tina Formisani, Sandro Fucito, Patrizio Gragnano e Stefano Marzatico

Dalla risorsa mare mai sfruttata alle discariche a cielo aperto, dall'emergenza criminalità al patrimonio storico. La sesta Muncipalità, quella che tocca i quartieri napoletani di Barra, San Giovanni e Ponticelli, è tra le più abbandonate dalle Amministrazioni centrali degli ultimi 30 anni ma, allo stesso, tra quelle con maggiori potenzialità di sviluppo.

Come per le altre Municipalità cittadine, anche a Napoli Est saranno rinnovati Consiglio e Giunta e Napolitoday ha intervistato i sei candidati presidente. Un panorama politico assai frastagliato, con tre candidati a sinistra (Amato, Fucito e Gragnano), due a destra (De Micco e Marzatico) e con la variabile dei ribelli ex Movimento 5 Stelle (Formisani).

- L'intervista a Rino Amato, candidato presidente per la coalizione a sostegno di Alessandra Clemente sindaco;

- L'intervista a Sabino De Micco, candidato presidente per Fratelli d'Italia e Prima Napoli a sostegno di Catello Maresca sindaco;

- L'intervista a Tina Formisani, candidata presidente per la lista Napoli in Movimento a sostegno di Matteo Brambilla sindaco;

- L'intervista a Sandro Fucito, candidato presidente per la coalizione di centro-sinistra a sostegno di Gaetano Manfredi sindaco;

- L'intervista a Patrizio Gragnano, candidato presidente della lista Per Napoli a sostegno di Antonio Bassolino sindaco;

- L'intervista a Stefano Marzatico, candidato presidente di Forza Italia a sostegno di Catello Maresca sindaco