Bassolino chiude con Nino D'Angelo: "Voglio il ballottaggio"

Una piazza del Gesù piena a metà ha salutato la chiusura della campagna elettorale di Antonio Bassolino. Con lui, sul palco, anch Nino D'Angelo e Nello Daniele. "Il sindaco lo ha già fatto e sa come correggere gli errori, non possiamo permetterci di perdere tempo" le parole di D'Angelo.

Bassolino strizza l'occhio ai delusi e a chi è rimasto fuori: "Io parlo a tutti gli elettori. Io sono di sinistra, ma so fare il sindaco di tutti. L'ho già fatto e i napoletani lo sanno". Poi, la frecciata a Manfredi: "Mi spiace che non abbia mai voluto partecipare ai confronti. Per questo motivo devo arrivare al ballottaggio, quando si è solo in due e ci si può guardare negli occhi".