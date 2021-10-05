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Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Repubblicani Democratici con Napoli Oltre

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:03

Lista: REPUBBLICANI DEMOCRATICI CON NAPOLI OLTRE

Voti di lista: 5646

Candidato Consigliere Preferenze
ALAHAKOON ANGELI NISANSALA 63  1.01%
BAIANO ANGELA 722  11.56%
BELLIA LOREDANA 43  0.69%
BORRELLI PIETRO 0.08%
BRUNO MATTEO 103  1.65%
CACCIOLA MARIA 214  3.43%
CANFORA FRANCESCO 142  2.27%
CIPOLLARO MARIA LOURDES 0.11%
DE MARTINIS UMBERTO 20  0.32%
DI GENNARO MAURIZIO 302  4.83%
FERRANTE FABRIZIO 12  0.19%
FIORETTI MARIA 37  0.59%
FONTANAROSA HELENA 0.1%
FORTE ALBERTO 794  12.71%
GIORDANO ALFREDO 630  10.08%
GRAGNANO FEDERICA 330  5.28%
IMPROTA ANNA 34  0.54%
IPPOLITO TOMMASINA 22  0.35%
LATTE ANTONELLA 0.06%
LEGUEN GAMIOTEA GIORDANO ERICK 0.11%
MAIELLO ANNA 37  0.59%
MARSALA RACHELE 57  0.91%
MASINI ELIANA 22  0.35%
NOTARBARTOLO TIUNA 107  1.71%
PERNA LUIGI 16  0.26%
PEZZULLO MARIAGRAZIA 0.08%
PONTICELLI ALFREDO 668  10.69%
ROMAGNUOLO ANTONIO 284  4.55%
SAMMARTINO GILBERTO 576  9.22%
SARRACINO FRANCESCA 19  0.3%
SCALA LUCIA 90  1.44%
SPADARO CARMEN 235  3.76%
TURIELLO PAOLA 22  0.35%
PARDO STEFANIA 19  0.3%
MADALESE FRANCESCA 18  0.29%
D'ANNA MARIA ROSARIA 40  0.64%
BRUNO MARIA CRISTINA 16  0.26%
DE BENEDICTIS ARIANNA 21  0.34%
PISANO ROBERTO 499  7.99%
Totale Preferenze 6248  100%

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