Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Repubblicani Democratici con Napoli Oltre
Le preferenze
Lista: REPUBBLICANI DEMOCRATICI CON NAPOLI OLTRE
Voti di lista: 5646
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|ALAHAKOON ANGELI NISANSALA
|63
|1.01%
|BAIANO ANGELA
|722
|11.56%
|BELLIA LOREDANA
|43
|0.69%
|BORRELLI PIETRO
|5
|0.08%
|BRUNO MATTEO
|103
|1.65%
|CACCIOLA MARIA
|214
|3.43%
|CANFORA FRANCESCO
|142
|2.27%
|CIPOLLARO MARIA LOURDES
|7
|0.11%
|DE MARTINIS UMBERTO
|20
|0.32%
|DI GENNARO MAURIZIO
|302
|4.83%
|FERRANTE FABRIZIO
|12
|0.19%
|FIORETTI MARIA
|37
|0.59%
|FONTANAROSA HELENA
|6
|0.1%
|FORTE ALBERTO
|794
|12.71%
|GIORDANO ALFREDO
|630
|10.08%
|GRAGNANO FEDERICA
|330
|5.28%
|IMPROTA ANNA
|34
|0.54%
|IPPOLITO TOMMASINA
|22
|0.35%
|LATTE ANTONELLA
|4
|0.06%
|LEGUEN GAMIOTEA GIORDANO ERICK
|7
|0.11%
|MAIELLO ANNA
|37
|0.59%
|MARSALA RACHELE
|57
|0.91%
|MASINI ELIANA
|22
|0.35%
|NOTARBARTOLO TIUNA
|107
|1.71%
|PERNA LUIGI
|16
|0.26%
|PEZZULLO MARIAGRAZIA
|5
|0.08%
|PONTICELLI ALFREDO
|668
|10.69%
|ROMAGNUOLO ANTONIO
|284
|4.55%
|SAMMARTINO GILBERTO
|576
|9.22%
|SARRACINO FRANCESCA
|19
|0.3%
|SCALA LUCIA
|90
|1.44%
|SPADARO CARMEN
|235
|3.76%
|TURIELLO PAOLA
|22
|0.35%
|PARDO STEFANIA
|19
|0.3%
|MADALESE FRANCESCA
|18
|0.29%
|D'ANNA MARIA ROSARIA
|40
|0.64%
|BRUNO MARIA CRISTINA
|16
|0.26%
|DE BENEDICTIS ARIANNA
|21
|0.34%
|PISANO ROBERTO
|499
|7.99%
|Totale Preferenze
|6248
|100%