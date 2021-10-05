Martedì, 5 Ottobre 2021
Coperto con pioviggini
Accedi
Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Potere al Popolo!

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 15:26

Lista: POTERE AL POPOLO!

Voti di lista: 4358

Candidato Consigliere Preferenze
LAURENZANO GIANPIERO 811  30.67%
PIRONE MARZIA 640  24.21%
TUBELLI ANTONIA 58  2.19%
TALAMO SIMONA 102  3.86%
LUISE GABRIELLA 31  1.17%
PUNZO ROBERTA 0.26%
LOMBARDI LAURA 18  0.68%
MOSSETTI PAOLO 13  0.49%
ARAGNO GIUSEPPE 85  3.21%
FRANCO MICHELE 12  0.45%
DE LUCA PIERO 168  6.35%
HILA ALBAN 30  1.13%
ZECCA ANTONELLO 0.23%
ANGELONE PAOLO 114  4.31%
DELLA NOTTE SALVATORE 40  1.51%
CANNITIELLO IRENE 0.3%
FERRARO ERMETE 46  1.74%
GENTILE GEMMA 11  0.42%
GRASSI SIMONA 70  2.65%
CHIRCHIANO FABIANA 0%
NESTA LIANA 75  2.84%
RAZZINO ROSSELLA 22  0.83%
ANNUNZIATA MARIA CELESTE 10  0.38%
BIZZARRINI NADIA 0.11%
PETRONE CARMELA 22  0.83%
MORRA MARCO 67  2.53%
MANDARA LUCA 31  1.17%
ESPOSITO ANTONIO 11  0.42%
SASSO CLEMENTINA 49  1.85%
LAURITANO CARMELA 19  0.72%
URCIUOLO GIOVANNA 10  0.38%
TERMINIELLO BENEDETTA 12  0.45%
MINICONE LORENZO 0.15%
MAURIELLO ALESSIO 0.23%
SIMIOLI BENIAMINO 0%
DENTALE DIEGO ALBINO 0.08%
BAIANO FEDERICA 0.08%
PERSICO CARMELA 0.23%
STRAUS THOMAS ADOLF 21  0.79%
MATTURO MONICA 0.08%
Totale Preferenze 2644  100%

© Riproduzione riservata

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Potere al Popolo!

NapoliToday è in caricamento