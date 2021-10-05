Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Potere al Popolo!
Le preferenze
Lista: POTERE AL POPOLO!
Voti di lista: 4358
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|LAURENZANO GIANPIERO
|811
|30.67%
|PIRONE MARZIA
|640
|24.21%
|TUBELLI ANTONIA
|58
|2.19%
|TALAMO SIMONA
|102
|3.86%
|LUISE GABRIELLA
|31
|1.17%
|PUNZO ROBERTA
|7
|0.26%
|LOMBARDI LAURA
|18
|0.68%
|MOSSETTI PAOLO
|13
|0.49%
|ARAGNO GIUSEPPE
|85
|3.21%
|FRANCO MICHELE
|12
|0.45%
|DE LUCA PIERO
|168
|6.35%
|HILA ALBAN
|30
|1.13%
|ZECCA ANTONELLO
|6
|0.23%
|ANGELONE PAOLO
|114
|4.31%
|DELLA NOTTE SALVATORE
|40
|1.51%
|CANNITIELLO IRENE
|8
|0.3%
|FERRARO ERMETE
|46
|1.74%
|GENTILE GEMMA
|11
|0.42%
|GRASSI SIMONA
|70
|2.65%
|CHIRCHIANO FABIANA
|0
|0%
|NESTA LIANA
|75
|2.84%
|RAZZINO ROSSELLA
|22
|0.83%
|ANNUNZIATA MARIA CELESTE
|10
|0.38%
|BIZZARRINI NADIA
|3
|0.11%
|PETRONE CARMELA
|22
|0.83%
|MORRA MARCO
|67
|2.53%
|MANDARA LUCA
|31
|1.17%
|ESPOSITO ANTONIO
|11
|0.42%
|SASSO CLEMENTINA
|49
|1.85%
|LAURITANO CARMELA
|19
|0.72%
|URCIUOLO GIOVANNA
|10
|0.38%
|TERMINIELLO BENEDETTA
|12
|0.45%
|MINICONE LORENZO
|4
|0.15%
|MAURIELLO ALESSIO
|6
|0.23%
|SIMIOLI BENIAMINO
|0
|0%
|DENTALE DIEGO ALBINO
|2
|0.08%
|BAIANO FEDERICA
|2
|0.08%
|PERSICO CARMELA
|6
|0.23%
|STRAUS THOMAS ADOLF
|21
|0.79%
|MATTURO MONICA
|2
|0.08%
|Totale Preferenze
|2644
|100%