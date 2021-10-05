Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Per le Persone e la Comunità
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|ALESSANDRELLA FRANCESCO
|6
|0.11%
|ALFANO ROSARIO
|8
|0.14%
|AMBROSANIO ANTONIO
|390
|6.88%
|BATTIMIELLO PAOLO
|134
|2.36%
|BENINCASA ANTONELLA
|12
|0.21%
|BORRELLI FULVIA
|9
|0.16%
|CAFARELLA VINCENZA
|70
|1.24%
|CAMPANILE NICOLA
|156
|2.75%
|CERASE GERARDO
|11
|0.19%
|CUCCURULLO FRANCESCO
|4
|0.07%
|D'ANGELO ROBERTO
|406
|7.17%
|DE MARTINI VEGA
|29
|0.51%
|DI DONNA GIUSEPPINA
|12
|0.21%
|DI LALLO ANIELLO ANTONIO CIRO
|0
|0%
|DI MARTINO GIOVANNI
|21
|0.37%
|DI NARDO TOMMASO
|51
|0.9%
|FALANGA COSTANZA
|37
|0.65%
|FREDA STEFANIA
|113
|1.99%
|FUSCONE ALESSIA
|64
|1.13%
|GAETA GIOVANNA
|414
|7.31%
|GALLOZZI GIUSEPPE
|11
|0.19%
|GAUTIERO ANTONIO
|93
|1.64%
|IASEVOLI TOMMASINO
|15
|0.26%
|IRACE GIUSEPPE
|1789
|31.57%
|LEONETTI EMILIA MARIA
|209
|3.69%
|LETTIERI CARLO
|268
|4.73%
|LUONGO DONATO
|155
|2.74%
|MAGGIORE GIULIO
|228
|4.02%
|MARTINO CARMELO
|8
|0.14%
|MASCIA GIUSEPPE
|30
|0.53%
|NICASTRO RAFFAELE
|128
|2.26%
|OGOR JOSEPH
|3
|0.05%
|PARLATI ROBERTA
|27
|0.48%
|PETRICCIUOLO SARA
|322
|5.68%
|RAGOSTA MARIA
|104
|1.84%
|RUSSOLILLO MARIA
|25
|0.44%
|SEPE GIULIANA
|31
|0.55%
|SERGIO PAOLA
|124
|2.19%
|TAMBURRO FABIO
|102
|1.8%
|ZAVARONE LUIGI
|47
|0.83%
|Totale Preferenze
|5666
|100%