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Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Per le Persone e la Comunità

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:18

Lista: PER LE PERSONE E LA COMUNITA'

Voti di lista: 6006
Candidato Consigliere Preferenze
ALESSANDRELLA FRANCESCO 6 0.11%
ALFANO ROSARIO 8 0.14%
AMBROSANIO ANTONIO 390 6.88%
BATTIMIELLO PAOLO 134 2.36%
BENINCASA ANTONELLA 12 0.21%
BORRELLI FULVIA 9 0.16%
CAFARELLA VINCENZA 70 1.24%
CAMPANILE NICOLA 156 2.75%
CERASE GERARDO 11 0.19%
CUCCURULLO FRANCESCO 4 0.07%
D'ANGELO ROBERTO 406 7.17%
DE MARTINI VEGA 29 0.51%
DI DONNA GIUSEPPINA 12 0.21%
DI LALLO ANIELLO ANTONIO CIRO 0 0%
DI MARTINO GIOVANNI 21 0.37%
DI NARDO TOMMASO 51 0.9%
FALANGA COSTANZA 37 0.65%
FREDA STEFANIA 113 1.99%
FUSCONE ALESSIA 64 1.13%
GAETA GIOVANNA 414 7.31%
GALLOZZI GIUSEPPE 11 0.19%
GAUTIERO ANTONIO 93 1.64%
IASEVOLI TOMMASINO 15 0.26%
IRACE GIUSEPPE 1789 31.57%
LEONETTI EMILIA MARIA 209 3.69%
LETTIERI CARLO 268 4.73%
LUONGO DONATO 155 2.74%
MAGGIORE GIULIO 228 4.02%
MARTINO CARMELO 8 0.14%
MASCIA GIUSEPPE 30 0.53%
NICASTRO RAFFAELE 128 2.26%
OGOR JOSEPH 3 0.05%
PARLATI ROBERTA 27 0.48%
PETRICCIUOLO SARA 322 5.68%
RAGOSTA MARIA 104 1.84%
RUSSOLILLO MARIA 25 0.44%
SEPE GIULIANA 31 0.55%
SERGIO PAOLA 124 2.19%
TAMBURRO FABIO 102 1.8%
ZAVARONE LUIGI 47 0.83%
Totale Preferenze 5666 100%

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